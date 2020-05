Universidade de Coimbra reabre espaços monumentais do Paço das Escolas

A Biblioteca Joanina, a Capela de São Miguel e o Palácio Real, no Paço das Escolas, no polo I da Universidade de Coimbra (UC), na Alta histórica da cidade, "podem voltar a ser visitados a partir" de sexta-feira, informa a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

"Após cerca de dois meses de portas fechadas, devido às medidas de prevenção e contenção de propagação da pandemia da covid-19, os espaços do Paço das Escolas", que fazem parte do circuito turístico da Universidade de Coimbra, voltam a estar "acessíveis diariamente", afirma a instituição.

As visitas podem ser feitas entre as 09:00 e as 13:00 e as 14:00 e 17:00, podendo os respetivos bilhetes ser adquiridos de forma antecipada, através da plataforma `online` disponível em https://visit.uc.pt/pt.

"Na reabertura dos espaços monumentais do Paço das Escolas, para garantir a segurança de funcionários e visitantes, todos terão de respeitar as recomendações das autoridades de saúde para controlo da atual crise sanitária", sublinha a UC.

Para efetuar as visitas, "são obrigatórios o uso de máscara, a higienização das mãos e o respeito de distanciamento social de pelo menos dois metros (com a implementação de circuitos unidirecionais, para evitar o cruzamento de pessoas)", alerta a Universidade.

"Estão programadas medidas rígidas de higienização de cada local visitável", assegura a UC, adiantando que "o número máximo de visitantes simultâneos é limitado a 10 pessoas, em cada um dos espaços".

Na reabertura do Paço das Escolas é muito importante "o cumprimento de todas as recomendações das autoridades de saúde, contribuindo para o esforço nacional de mitigação das consequências da pandemia", destaca, citado pela UC, o vice-reitor Luís Simões da Silva.

A retoma das atividades do circuito turístico na Biblioteca Joanina, Capela de São Miguel e Palácio Real segue-se à reabertura do Jardim Botânico, na segunda-feira.

O Museu da Ciência, a Torre da Universidade e as varandas panorâmicas do Paço das Escolas continuam sem admitir visitas presenciais, devendo a sua reabertura processar-se de "forma faseada", a partir de data a anunciar, refere ainda a UC.

O polo I faz parte do conjunto histórico-cultural Universidade de Coimbra - Alta e Sofia, classificado, em 2013, Património Mundial da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

Portugal contabiliza 1.277 mortos associados à covid-19 em 29.912 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Portugal entrou no dia 03 em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.