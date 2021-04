Vacinação no Reino Unido em desaceleração

Embora a prioridade nas segundas doses possa explicar que a média de pessoas vacinadas com a primeira dose esteja em declínio desde meados do mês passado, nos últimos dias a média de pessoas imunizadas com a segunda dose também baixou.

No domingo foram inoculadas 40.744 pessoas com a primeira dose, menos 82% do que há uma semana atrás, e 64.590, menos 76,7% do que no domingo anterior.

No total, 31.622.367 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, das quais 5.496.716 receberam uma segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas.

Hoje, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reiterou o apoio à vacina AstraZeneca, a qual foi suspensa em alguns países devido a preocupações de que possa causar coágulos sanguíneos.

A estação Channel 4 noticiou que o regulador Agência de Medicamentos britânica (MHRA) está a analisar os dados relativos a 30 casos no Reino Unido, dos quais sete mortais.

"O que as pessoas deveriam fazer é olhar para o que a MHRA diz, o nosso regulador independente. É por isso que os temos, é por isso que eles são independentes. O conselho que eles dão às pessoas é: continuem a ir, receba a sua vacina, receba a segunda vacina", disse, durante uma visita à fábrica da AstraZeneca em Macclesfield, no norte de Inglaterra.

Segundo Johnson, "claramente" a alta taxa de vacinação no país "está a ter um efeito positivo na trajetória da doença".

Nos últimos sete dias, entre 31 de março e 05 de abril, houve uma redução de 45,2% no número de mortes e de 35.7% no número de casos com um resultado de teste positivo de covid-19 em relação aos sete dias anteriores.

No total, morreram no Reino Unido 126.882 pessoas entre 4.364.529 casos de contágio confirmados desde o início da pandemia covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.862.002 mortos no mundo, resultantes de mais de 131,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.887 pessoas dos 824.368 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.