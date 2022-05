VIH, DST e hepatites virais. Semana Europeia do Teste de Primavera

Segundo uma nota de imprensa enviada às redações pelo Ministério da Saúde, “, tendo sido realizados cerca de 325 mil em 2021, o que equivale a um aumento de 26 por cento comparativamente a 2020, ano em que foram efetuados 257.200”.registando-se cerca de 477.500 e 382.000, correspondendo a um aumento de dez por cento em ambos os exames em relação ao ano anterior, em que foram efetuados 439.500 e 351.500.

Prevenir, testar e tratar a infeção por VIH, doenças sexualmente transmissíveis e hepatites virais (B e C) são estratégias essenciais e devem ser mantidas em tempos de crise.

representando um aumento de 31 por cento comparativamente ao ano de 2020, em que foram efetuados cerca de 229.200.A nota refere ainda que “as organizações não-governamentais e de base comunitária mantiveram as suas respostas de rastreio e referenciação também na área do VIH, tendo realizado mais de 25 mil testes em 2021, valor muito próximo do de 2020 (28 mil)”.Comparativamente ao ano anterior, em que houve registo de 425.500 e 335.700, verificou-se um aumento de cerca de oito e sete por cento.“Nos hospitais esse número não sofreu alterações substanciais (223.200 testes anti-HBs e 199.200 testes anti-VHC em 2020; 220.000 testes anti-HBs e 190.000 testes anti-VHC em 2021)”, acrescenta o documento.

A Semana Europeia do Teste da Primavera é organizada pela EuroTEST desde 2013, em parceria com instituições comunitárias, de saúde e políticas da Região Europeia da Organização Mundial de Saúde, duas vezes por ano, na primavera (maio) e no outono (novembro), para incentivar a realização do teste, através da melhoria da acessibilidade.

No que diz respeito aos testes efetuados através de organizações não-governamentais e organizações de base comunitária, foram realizados mais de 17.500 testes de Hepatite B e de 22.800 testes de Hepatite C (anti-VHC) no ano passado, representando um aumento de 26 por cento e 44 por cento face a 2020, em que houve registo de cerca de 13.900 e de 15.800, respetivamente.O Ministério da Saúde frisa que“A Direção-Geral da Saúde, através do Programa Nacional para as Infeções Sexualmente Transmissíveis e Infeção por VIH e do Programa Nacional para as Hepatites Virais, associa-se aos restantes países da Europa, reforçando a necessidade de aumentar o acesso e promover a realização de testes para o VIH, hepatites virais e outras infeções sexualmente transmissíveis e de consciencializar para a importância do seu diagnóstico e tratamento precoce na prevenção da transmissão e melhoria do prognóstico”.