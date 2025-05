19ª edição do Serralves em Festa abriu portas com sol e promete 50 horas de cultura

A 19.ª edição do Serralves em Festa, no Porto, abriu hoje as portas para 50 horas ininterruptas de eventos de expressão artística e promete centenas de atividades até dia 1 de junho preparadas por mais de 500 artistas.

Entre visitantes espanhóis, ingleses e franceses que estavam esta tarde junto aos portões de ferro negro da Fundação, os primeiros visitantes a entrar no Serralves em Festa de 2025, às 18:00 em ponto e debaixo de um sol radioso, foram dois jovens portugueses, e portuenses: o Lourenço e o David.

Os dois primeiros visitantes admitiram à Lusa que vêm ao evento, porque é "grátis", um plus em todos os festivais", e porque tem uma "enorme qualidade artística".

"Interessa-me ver vários concertos e aproveitar o bom tempo e o espaço lindíssimo que é Serralves", disse Lourenço que já veio várias vezes a esta festa e que hoje, com o amigo David fez as honras de entrar em primeiro lugar na festa.

David, por seu turno, conta que este é o "sexto ano consecutivo" que tem a tradição de vir com amigos usufruir do Serralves em Festa.

"É um evento aqui no Porto que recomendo 100%, uma cultura super diferente, adoramos, ainda por cima está bom tempo. É juntar o útil ao agradável", conta David, que promete vir os três dias à festa.

Entre turistas estrangeiros e famílias portuguesas que vão entrando nos parques e jardins de Serralves, Rui Costa, o diretor de projetos especiais da Fundação, descreve à Lusa que o programa de 2025 é "vasto", composto por dança, música, circo, atividades para crianças de diferente natureza, teatro, cinema, performance e exposições.

Os concertos de "Spiritualized" e "Três Tristes Tigres" foram dois dos destaques na música escolhidos por Rui Costa.

A atividade de dança emblemática que percorre a dança no século XX de Boris Charmatz com 12 bailarinos atuam em palco, o cinema de Manoel de Oliveira com o ciclo "Do princípio ao fim / Do fim para o princípio" e o espetáculo de circo "Esquive" foram outros dos destaques de Rui Costa, que admite haver mais de 100 atividades ao longo das 50 horas de Serralves em Festa.

Serralves em Festa recebeu em 2024 mais de "275 mil visitantes" e este ano a organização está confiante de que podem igualar ou superar o número, até porque se prevê bom tempo, admitiu Rui Costa, acrescentando que o programa é "diversificado" e traz artistas consagrados nacionais e internacionais, mas também com artistas emergentes.

Diogo e os dois filhos, Xavier e Maria, foram de Lisboa passar o fim de semana ao Porto e não sabiam que iam encontrar o Serralves em Festa quando se depararam com uma multidão de pessoas.

"Viemos por acaso a Serralves e coincidiu com a abertura de Serralves em Festa", comentou Diogo, que está a achar Serralves "um parque muito bonito", "muito arranjadinho", com alguns espetáculos" e um "espaço para eles [os filhos] brincarem e correrem e aprenderem um bocadinho de cultura".

O Serralves em Festa, um dos maiores eventos de expressão artística contemporânea da Europa, vai receber centenas de milhares de visitantes até 01 de junho.

Para chegar à festa, Serralves, em colaboração com a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), disponibiliza um serviço especial de autocarros que vai funcionar durante as 50 horas de duração do evento sem parar.

"O Serralves em Festa 2025 terá também todas condições de acessibilidade e inclusão para todos os públicos sem exceção, garantidas pela atribuição do selo "Festival Acessível", refere a organização.

Para maior facilidade para o público, o Serralves em Festa disponibiliza também estacionamento gratuito nos parques de estacionamento no Castelo do Queijo e na Casa da Música nos dias 30 e 31 de maio e 1 de junho.

Para beneficiar da gratuitidade, os participantes deverão levantar um comprovativo na receção de Serralves e apresentá-lo à saída dos referidos parques. O parque de estacionamento do Queimódromo é outra opção gratuita.