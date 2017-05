20 Anos de "Missangas" num concerto-festa de João Afonso em Sintra

O concerto marcado para a próxima sexta-feira em Sintra é uma oportunidade para João Afonso juntar no palco duas pessoas que foram determinantes na carreira do músico e na história do seu primeiro disco. O seu irmão António Afonso e Júlio Pereira.



No palco do Centro Cultural Olga Cadaval promete-se mais do que um simples revisitar de "Missangas". Mantendo um estilo distintivo, marcado pela inovação e riqueza de composições, João Afonso apresenta um espetáculo comemorativo das duas décadas de música, com um coral de canções criadas ao longo destes últimos 20 anos, de "Missangas" a "Sangue Bom". O músico promete também revisitar dois temas do seu tio: José Afonso.