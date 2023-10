21 famílias de portugueses "retornados" contam pela primeira vez a sua história em livro

A jornalista Marta Martins Silva juntou testemunhos de portugueses que foi conhecendo nos últimos anos em trabalho, já que no quotidiano se debruça com reportagens sobre a descolonização, e quando reuniu 21 famílias, resolveu fazer um livro, no qual, na primeira pessoa, revivem um dos mais dramáticos episódios das suas vidas.

Foi um dos maiores êxodos dos últimos cinquenta anos na história contemporânea portuguesa.

Quase um milhão de homens, mulheres e crianças obrigados a regressar de Angola e Moçambique por altura das independências, entre 1975 e 1976.

Apelidados de "retornados", "a sua integração em Portugal marcou a sociedade portuguesa", como conta a jornalista em entrevista.

Os episódios contados no livro são cruzados com factos históricos e com contributos de investigadores académicos para um melhor enquadramento das vidas privadas que aqui se recontam.

Da Contraponto Editora, chancela do grupo Bertrand.