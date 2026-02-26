42 espaços da rede de teatros recebem 23,2ME em apoio a programação em 2026-29

Dos 42 equipamentos apoiados no 3.º concurso de apoio à programação, que foram hoje informados do projeto de decisão, 35 já tinham recebido apoio na 1.ª edição do concurso, aos quais se juntam agora sete novos equipamentos, de acordo com a DGArtes, num comunicado hoje divulgado.

O Centro é a região do país que concentra o maior número de "reforço de apoio propostos" (15), seguido da região Norte (11), do Oeste e Vale do Tejo (5), da Península de Setúbal (4), do Algarve (3), do Alentejo (2), da Grande Lisboa (1) e da Região Autónoma da Madeira (1).

"A esta fase de apresentação do projeto de decisão pelo júri do concurso, hoje divulgada, segue-se uma audiência de interessados, após a qual a comissão de apreciação divulgará os resultados", lê-se no comunicado.

A comissão de apreciação do 3.º concurso de apoio registou, "com base na análise comparativa com ciclos anteriores, uma tendência de melhoria qualitativa das candidaturas apresentadas, verificando-se uma evolução sustentada ao longo dos quatro anos de implementação do apoio à programação no âmbito da RTCP".

A DGArtes recorda que "decorre ainda o apoio a 18 equipamentos, referente à 2.ª edição do concurso".

À 2.ª edição, com um montante disponível de 10 milhões de euros, puderam candidatar-se apenas os equipamentos de fora dos concelhos de Lisboa e do Porto e que não tivessem sido apoiados para o ciclo 2022-2025.

Na 1.ª edição do concurso, 38 equipamentos receberam apoio para programação entre 2022 e 2025, no montante global de 24 milhões de euros. Inicialmente eram 39, mas a Câmara Municipal da Guarda acabou por rejeitar, no final de 2022, o apoio ao Teatro Municipal.

A RTCP foi criada em 2019 para combater assimetrias regionais no acesso à cultura e conta atualmente com 103 equipamentos culturais.