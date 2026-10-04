5 de Outubro. Seguro abre ao público jardins e museu do Palácio de Belém

De acordo com uma nota publicada no site da Presidência da República, o museu vai estar aberto ao público entre as 10:00 e as 13:00 e entre as 14:00 e as 18:00, enquanto os jardins do palácio podem ser visitados entre as 15:00 e as 18:00.

"A entrada é gratuita e o acesso realiza-se pela loja do museu, na Praça Afonso de Albuquerque, sendo a última entrada pelas 17:30", acrescenta-se na mesma nota.

Na segunda-feira, pelas 10:30, o presidente da República, António José Seguro, vai discursar pela primeira vez, na cerimónia de aniversário da implantação da República, na Praça do Município, em Lisboa, intervenção que será antecedida pela do presidente da Câmara, Carlos Moedas.

Antes dos discursos de António José Seguro e de Carlos Moedas, será hasteada a bandeira portuguesa na varanda do Salão Nobre dos Paços do Concelho, ao som do hino nacional.

Como é habitual, na sessão solene, no Largo do Município, estarão também presentes o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, assim como representantes dos diferentes partidos.

Tal como vai acontecer no Palácio de Belém, também o Parlamento estará aberto aos cidadãos na tarde de segunda-feira.

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, vai abrir simbolicamente a porta do átrio principal do Parlamento, pelas 14:30, para assinalar mais um aniversário da implantação da República em Portugal.

Um ato simbólico que José Pedro Aguiar-Branco também o faz por ocasião dos feriados de 25 de Abril e que tem como principal objetivo aproximar o órgão de soberania Parlamento dos cidadãos em geral.