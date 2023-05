76.º Festival de Cannes abre com cinema português no cartaz

Na secção “Un Certain Regard” vai estar “A Flor do Buriti”, da realizadora brasileira Renée Nader Messora e do português João Salaviza.Na Quinzena de Cineastas, Filipa Reis e João Miller Guerra vão estrear a segunda longa-metragem de ficção de ambos, “Légua”, e serão assinalados os trinta anos da estreia de “Vale Abraão”, de Manoel de Oliveira.





Na iniciativa “La Factory des Cinéastes”, estarão em foco quatro curtas-metragens, coproduzidas pela Bando à Parte com jovens estruturas, técnicos e realizadores do norte de Portugal. “Corpos Cintilantes”, da realizadora Inês Teixeira, está na competição de curtas-metragens da Semana da Crítica.





Fora de competição, Pedro Costa fará a estreia de “As Filhas do Fogo”, sendo a quinta vez que o realizador português marca presença em Cannes.



Numa edição em que vão estrear-se filmes de Martin Scorsese, Wes Anderson, Pedro Almodóvar, Ken Loach e Nanni Moretti, Cannes contará com sete realizadoras em competição - um número recorde -, com Alice Rohrwacher, Jessica Hausner, Kaouther Ben Hania, Justine Triet, Catherine Breillat, Ramata-Toulaye Sy e Catherine Corsini, e abre com “Jeanne du Barry”, da realizadora francesa Maiwenn, com o ator Johnny Depp no papel de Luís XV.



O festival de Cannes termina no próximo dia 27.