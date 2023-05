93ª Feira do Livro de Lisboa abre esta quinta-feira

Hoje, após a abertura com a presença do Presidente da República e do ministro da Cultura, há assinaturas de autógrafos por Isabela Figueiredo, José Milhazes, Alice Vieira e João Pedro George, entre muitos outros.Outro destaque da edição deste ano vai para o Plano Nacional de Leitura (PNL), representado pela primeira vez na Feira do Livro de Lisboa, com programação diária e um consultório de leitura para quem quiser receber recomendações das especialistas do PNL.A “Hora H” mantém-se, mas os horários da feira vão sofrer uma ligeira alteração: em vez de fechar às 00h00, passa a fechar às 22h00, nos dias de semana, e às 23h00 às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado.Ao fim de semana, o horário de abertura é às 11h00, enquanto à semana a feira abre às 12h30.