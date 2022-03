94ª Edição dos Óscares. CODA ultrapassa o Poder do Cão

"CODA - No Ritmo do Coração" da Apple, ultrapassou O Poder do Cão da Netflix, com vitória histórica na edição de 2022 da Academia de Hollywood.







O filme retrata a vida de um adolescente que é o único elemento sem deficiência auditiva de uma família surda e tem o sonho de uma carreira musical. CODA tornou-se o primeiro filme dea ganhar o Óscar de Melhor Filme. É uma obra cinematográfica independente realizada com baixo orçamento e muito elogiada por incluir no elenco atores surdos.

Melhor realização foi para Jane Campion com "O Poder do Cão". Um dos filmes favoritos acabou por ganhar apenas um prémio, depois de estar nomeado para 12 categorias. A cineasta neozelandesa tornou-se a terceira mulher a arrecadar o prémio de realização em 94 anos de história dos Óscares.





Em dois anos consecutivos, duas mulheres vencem a categoria, depois de Chloe Zhao, com Nomadland, no ano passado. Em todas as edições, houve três mulheres a vencer a Melhor Realização.

Jessica Chastain venceu na categoria de Melhor Atriz consagrada pelo papel principal em "Os Olhos de Tammy Faye". "É muito especial fazer parte de um filme que corrige uma injustiça e reexamina uma vida", afirmou a atriz.





acrescentou Chastain.

Will Smith, venceu o Óscar pelo papel em "King Richard - Para Além do Jogo".







"Richard Williams foi um feroz defensor da sua família", disse Smith, ao aceitar a estatueta. "Neste momento da minha vida, estou sobrecarregado com o que Deus está a chamar-me para fazer e ser neste mundo".





Ariana DeBose ganhou o prémio de melhor atriz secundária pelo papel desempenhado em West Side Story.





Fez história na categoria de representação ao ser a primeira afro-latina lésbica a ganhar o Óscar de Melhor Atriz Secundária, pelo papel de Anita. "Foi muito trabalho duro", declarou. "Isto é magia, mas é magia que não apareceu sem esforço", afirmou DeBose.





A estatueta de Melhor Ator secundário foi para Troy Kotsur pelo desempenho em "CODA". Torna-se no segundo ator surdo a vencer um Óscar, depois de Marlee Matlin em 1988.





, sublinhou. "Isto é só o princípio".

"Belfast" de Sir Kenneth Branagh, ganhou a categoria de Melhor argumento original. Branagh arrecadou o primeiro Óscar da já longa carreira dedicada aos palcos. O prémio consagra a história da própria infância, no início dos conflitos político-religiosos na Irlanda do Norte, no final dos anos de 1960 e é contada a preto e branco.







de Billie Eilish e do irmão Finneas O'Connell, foi eleita a melhor canção original.O épico de ficção científica. As seis estatuetas assinalam as categorias de melhores efeitos visuais e melhor banda sonora original, e incluem outras categorias técnicas.