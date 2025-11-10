A balada de Colin Farrell por Macau é uma obra "muito autobiográfica", diz autor

Logo numa das primeiras cenas de "Ballad of a small player", Lord Doyle - é assim que se dá a conhecer Brendan Reilly, um vigarista que fugiu do Reino Unido com fortuna roubada - desce as longas escadas rolantes do casino (ficcionado) Rainbow, para nova sessão de bacará.

E é nesta descida ao inferno que o jogador inveterado, com contas milionárias por acertar, se cruza pela primeira vez com Dao Ming (Fala Chan), do interior da China, a trabalhar como agiota em Macau e uma possível avenida para a redenção (e para o crédito).

Dao Ming é, aliás, o ponto de partida desta balada noturna, ainda antes do realizador Edward Berger ("Conclave", 2024) imaginar transferi-la para o grande ecrã, conta em entrevista à Lusa Lawrence Osborne, autor do livro "The ballad of a small player" (2014).

É preciso recuar a 2007 quando, enviado pela revista Vogue, o jornalista britânico passa uma noite num mosteiro remoto, a oeste da província chinesa de Sichuan. "Os monges contaram-nos que todas as raparigas daquela localidade tinham ido para Hong Kong e Macau e a maioria nunca mais voltou, ninguém sabia o que tinha acontecido", lembra Osborne, a viver em Banguecoque.

Ideia "estranha e inquietante", que ressurgiu quando viajou a Macau e se hospedou, como era habitual, no hotel-casino Lisboa, obra dos anos 1970 e parte do império do magnata do jogo Stanley Ho (1921-2020)- "nunca tinha estado num sítio assim".

"Quantas dessas raparigas serão de Sichuan?", lembra-se de pensar ao ver circularem prostitutas pelo átrio do Lisboa. "Descia à noite e tinham na cave uma espécie de área onde se apostava nas corridas de galgos, e uns tipos ficavam ali sentados de óculos escuros à noite - era bastante divertido. Eu sentava-me no café e observava essas raparigas a andarem no sentido dos ponteiros do relógio, circulavam assim o dia todo", lembra.

Dao Ming desenhava-se naqueles corredores - no livro de Osborne é prostituta - mas a resistência de se pôr na pele de uma migrante chinesa, acabou por relegá-la para segundo plano nesta história. A escolha do protagonista resolveu-se quando, uma noite, o jornalista se cruzou com um "britânico solitário, todo suado, com uma espécie de casaco aveludado meio fajuto", a jogar.

"Parecia completamente perdido, o único `gwai lou` naquele lugar", diz, ao usar uma expressão cantonesa local, em referência a estrangeiros caucasianos, mas que significa literalmente "diabo" ou "fantasma".

Osborne descobriu assim Doyle, um pretenso aristocrata (`Lord`) - com o título nobiliárquico inspirado, contou numa entrevista à Monocle, por Lord Stow, como foi batizado por locais Andrew Stow (1955-2006), o farmacêutico britânico que fundou o império dos pastéis de nata em Macau.

Ou melhor, em Doyle descobriu quem lhe projetasse a voz. Narrado na primeira pessoa, "The ballad of a small player" é uma obra "muito autobiográfica". "Não no sentido de ser um viciado louco ou um impostor - bem, algumas pessoas discordariam - mas a voz sou eu", acrescenta.

A relação com Macau já tinha anos e evoluiu quando começou a viajar mais até ao território por precisar de sair da Tailândia para renovar o visto de entrada. Os dias orbitavam muito em torno do Lisboa. À noite descia até ao casino e pasmava-se com "aquela incrível espécie de ópera". Depois começou a jogar.

"Foi bastante divertido, perdi dinheiro, e isso foi ainda mais divertido. E toda aquela atmosfera sobrenatural que os chineses têm em relação ao jogo era algo que eu nunca tinha visto", diz.

Sobre Macau, nota que é hoje uma cidade diferente daquela que passou para livro em 2014. Também a retratada por Berger distancia-se, de certa forma, da de Osborne - não aparecem muitas das referências do livro à gastronomia ou locais portugueses ou mesmo aos velhos casinos do território. O Greek Mythology, na área da Taipa, onde Osborne arranca o livro, já nem existe.

Macau descobre-se num "filme operático, que é muito colorido, muito intenso, muito barulhento", avalia.

E para quem vê o filme, é possível que fique exausto ao fazer por acompanhar Farrell, que vai avançando, suado, à beira do colapso, por salões e quartos opulentos, a fugir à lei e à lei das probabilidades, e sem saber o que o espera na próxima mão - "a sensação pela qual todos os jogadores vivem", como escreve Osborne na obra, que lhe valeu comparações a Dostoievsky e Graham Greene.

O livro "é mais tranquilo, mais interior e mais calmo, é um tipo diferente de voz", considera o autor, admitindo, porém, estar surpreendido "de forma positiva" com este "filme sensual", que veio ainda adicionar novos elementos ao universo de Doyle, como a investigadora enviada a Macau para o encontrar, Cynthia Blithe (Tilda Swinton).

"A história é muito `dark`, não é um folheto turístico, mas a cidade parece incrível no filme. (...) Acho que fizemos algo bom para Macau. E não é uma coisa pequena, é grande", refere.

Lawrence Osborne diz ter visto o filme apenas quando estreou em Londres, a 09 de outubro no Royal Festival Hall, e admite ter "ficado muito emocionado": "parecia que estava a olhar para a minha vida há 20 anos."

"E eu sentado naquele cinema e ninguém sabia quem eu era, completamente anónimo (...) Na sessão de perguntas e respostas, era apenas Collin Farrell e Tilda Swinton, mas ainda assim é o meu mundo e é uma sensação estranha. Fui até lá completamente sozinho, tinha uma pequena limusina da Netflix à minha espera, bebi um uísque sozinho e fui para casa. Foi estranhamente satisfatório", conta.

"Ballad of a small player" estreou na Netflix a 29 de outubro.