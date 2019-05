A banda sonora de "A Menina do Mar" é a mais valia do espetáculo, diz diretor musical

Lusa03 Mai, 2019, 10:36 | Cultura

Integrada nas comemorações dos 100 anos do nascimento da poetisa (Porto, 06 de novembro de 1909), esta versão de "A Menina do Mar" tem direção musical do neto mais novo da escritora, Martim Sousa Tavares, encenação do diretor do Teatro do Elétrico, Ricardo Neves-Neves, e foi apresentada à imprensa ao final da tarde de quinta-feira

A versão de Edward Luiz Ayres d`Abreu conta com interpretação ao vivo de dez músicos que tocarão 16 instrumentos.

"Desenhos animados sem música não têm a mesma piada", a peça também não, argumentou, ressalvando, porém, que a ideia não foi fazer deste espetáculo uma sobrecarga de informação para as crianças, nem "um carrossel".

Foi, antes, "enriquecer o texto" com música ao vivo, já que Martim Sousa Tavares tem "horror" a música gravada (`playback`), em contexto de espetáculo.

O "texto é uma esponja que, com a música, fica mais cheia", frisou Martim Sousa Tavares.

Do ponto de vista musical, "A Menina do Mar" "já está bastante bem servida", frisou o maestro, enumerando as várias versões existentes do conto: a "canónica", com música de Fernando Lopes-Graça e voz de Eunice Muñoz, a de Bernardo Sassetti, com Beatriz Batarda, uma versão "de jazz", composta por Filipe Raposo a partir da de Bernardo Sassetti, e outra de Filipe La Féria.

Porém faltava-lhe "uma produção a sério", em palco, "com uma orquestra, uma encenação de facto interessante". Por isso Martim Sousa Tavares apresentou o projeto à diretora artística do LU.CA, Susana Menezes, no ano passado, após a abertura do teatro.

Mas o que o maestro e compositor gostava mesmo era que Sophia de Mello Breyner Andresen se "incorporasse" na comunidade de artistas, e que as obras da autora "se `quotidianizassem`".

Numa escritora que não deixou obra inédita nem por publicar (apenas um conto incompleto, "Os Ciganos", terminado por outro neto, Pedro Sousa Tavares), que tem sido acarinhada e apreciada ao longo de várias gerações, o músico confessou que gostava que houvesse "frases de Sophia que virassem ditado popular".

"Como `primeiro estranha-se, depois entranha-se`, de Fernando Pessoa", exemplificou. "E isso consegue-se com os artistas a irem buscar as obras e mostrando as vísceras, virando-as ao contrário", referiu, alegando que Sophia é uma autora "que, além de estar sempre na moda, já é de todos".

Esta "A Menina do Mar" tem cenografia Henrique Ralheta, figurinos de Rafaela Mapril, luz de Luís Duarte e os vídeos de animação são da Temper Creative Aency.

A interpretar estão Ana Valentim, Catarina Rôlo Salgueiro, Nuno Nolasco, Rafael Gomes e Teresa Coutinho.

Na música está o Enseble MPMP (Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa), com Bethany Carmo (oboé e corne inglês), Miguel Costa (clarinetes), Miguel Polido (saxofones), Ricardo Santos (fagote), Fernando Brites (acordeão), Daniel Bolito (violino), Francisca Fins (violeta), Catarina Távora (violoncelo) e Miguel Menezes (contrabaixo).

Coproduzido pelas câmaras municipais de Lagos, Loulé e Guimarães, e pelo Teatro Municipal de Ovar, pela Galeria da Biodiversidade e pelo Teatro Municipal do Porto, a estreia de "A Menina do Mar", no LU.CA, será seguida de mais nove récitas, ficando em cartaz até ao próximo dia 12.

Com paragem em junho, por ser um espetáculo vocacionado para escolas, o espetáculo será representado em mais duas cidades a que a escritora esteve diretamente ligada - Porto (Casa Andresen e Teatro Municipal do Porto, Grande Auditório Teatro Campo Alegre, nos dias 06 e 08 e 09 de novembro, respetivamente) e Lagos (14 e 15 de novembro) - antes de seguir para Loulé (17 e 18 novembro), Guimarães (21 a 23 de novembro) e Famalicão (06 de dezembro).

Ovar (11 de outubro) e Coimbra (24 e 25 de outubro) são as primeiras cidades com representações já agendadas após a estreia no LU.CA, na abertura do próximo ano letivo.

"A Menina do Mar" faz parte do Plano Nacional de Leitura.