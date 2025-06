A Birkin original da Hermès vai ser leiloada

Tinha um espaço onde era possível guardar biberões. Tornou-se ao longo do tempo num símbolo de luxo e estatuto.



Trata-se da primeira versão de uma mala que é, nos dias de hoje, um dos maiores símbolos de luxo. Diz a história queEla queixou-se a ele, que estava sentado no lugar ao lado do seu no avião, que não conseguia encontrar uma mala adequada às necessidades de jovem mãe, ou seja, com estilo mas funcional.A Birkin original estará em exposição pública nas galerias da Sotheby's, em Nova Iorque, entre 6 e 12 de junho, antes de uma apresentação final nas instalações de Paris de 3 a 9 de julho. Vai ser leiloada a 10 de julho., disse Morgane Halimi, responsável da Sotheby's.A leiloeira diz que para além de ser o protótipo da Birkin, feito à mão, tem várias caraterísticas que a tornam única, como a gravação com as iniciais J.B., mas também o tamanho, os anéis metálicos fechados e a alça de ombro não amovível.Se estiver interessado, ainda está a tempo de fazer uma oferta aqui