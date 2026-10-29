"A Comédia Francesa". A história da mais antiga companhia

O argumento do filme francês "A Comédia Francesa" foi escrito em residência artística na cidade do Porto. "A Comédia Francesa" tem realização da dupla de cineastas Martin Darondeau e Bertrand Usclat.





Os cineastas partiram de situações reais que aconteceram ou podiam ter acontecido na companhia de teatro francesa e deram-lhe um tom de comédia.

Os atores do filme são todos da trupe e as filmagens decorreram no teatro da companhia La Comédie-Française que está em atividade desde 1680, no centro de Paris.Para o realizador Martin Darondeau chegou o momento de fazer um filme de homenagem a todos os que contribuem para a longevidade da companhia de teatro mais antiga do mundo.