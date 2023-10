"A Farsa de Inês Pereira". Versão atualizada de Gil Vicente estreia-se em Évora

O encenador Pedro Penim decidiu adaptar aos nossos tempos este texto clássico, que conta a história das desventuras de uma mulher da classe média, no século XVI, em Portugal."A Farsa de Inês Pereira" teve anteestreia em Sintra, mas agora estreia-se oficialmente em Évora, no Teatro Garcia de Resende, seguindo depois em digressão pelo país.O encenador e diretor do TNDM II, Pedro Penim, destaca as vantagens de estrear uma peça fora de Lisboa.