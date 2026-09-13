"A hora do Chico" vence prémio Motelx para melhor curta no festival de cinema de terror de Lisboa

O Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, Motelx, decorreu em Lisboa desde dia 03 e termina no domingo. Os prémios foram anunciados esta noite.

O Prémio Motelx para a melhor curta de terror portuguesa 2026 foi a maior distinção monetária para curtas-metragens nacionais, cinco mil euros.

"A hora do Chico", sobre o dilema de um apresentador de televisão nos anos 1970, instado a matar um colega de profissão, competiu num grupo de dez filmes.

No anúncio dos prémios, com o filme "Consumido", sem diálogos, a receber uma menção honrosa, destaque para o Prémio Méliès d`argent de melhor curta europeia, atribuído a "Mancave", do realizador norueguês Fredrik S. Hana, que venceu numa lista de 19 filmes em competição.

Com o Prémio Méliès d`argent de melhor longa-metragem europeia foi distinguido "No Rest for the Wicked", do dinamarquês Kasper Kalle.

Ainda na lista de galardões, o Prémio Motelx de melhor guião de terror português foi atribuído a Miguel Monteiro Rico com "Hóspede", e uma menção honrosa foi para "A Ostra", de Pedro Garrido.

"Lexi", filme de produção espanhola realizado pelo português Bruno Simões, foi o vencedor do Prémio Lobo Mau, cujo júri é composto por três jovens da Associação Passa Sabi, uma associação de raiz comunitária fundada pelos moradores do Bairro do Rego, em Lisboa, em 2014. Bruno Simões ganhou na secção dedicada ao público mais jovem e às famílias.

E o Prémio do Público ficou nas mãos de "Gunman", com realização e argumento do cineasta argentino Cris Tapia Marchiori.

A edição deste ano de Motelx assinalou os 20 anos da iniciativa e foi a maior de sempre, decorrendo durante 11 dias no Cinema São Jorge e na Cinemateca Portuguesa.

A próxima edição ficou já marcada para de 07 a 13 de setembro de 2027.