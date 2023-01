"A noiva" de Sérgio Tréfaut estreia-se nas salas de cinema portuguesas

O filme "A noiva", do cineasta Sérgio Tréfaut, versa o drama das jovens atraídas pelo Estado Islâmico. Conta a história de uma adolescente europeia que fugiu de casa para casar com um guerrilheiro do Daesh.