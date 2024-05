"A paz prevalecerá". Iolanda deixa mensagem no final da atuação na Eurovisão

Durante a atuação, Iolanda subiu a palco com cores e motivos palestinianos pintados nas unhas. No final, a artista deixou uma mensagem de apelo à paz: "Peace will prevail" ("A Paz Prevalecerá")















Antes, no início da cerimónia, a representante portuguesa apresentou-se em palco com um vestido de uma marca de um designer de origem palestiniana, com o padrão do lenço keffiyeh, um lenço associado à causa palestiniana.





The story behind iolanda's custom dress, designed by us, which she wore during Eurovision's flag parade in front of over 160 million viewers - a thread... pic.twitter.com/5etyhl1FKw — Trashy Clothing (@trashyxclothing) May 11, 2024



Iolanda já tinha apresentado o mesmo vestido na "passadeira turquesa", evento que acontece a semana da Eurovisão.







A edição deste ano fica marcada pela contestação à polémica participação de Israel no evento. A poucos minutos do início da final, houve registo de várias detenções em Malmö, na Suécia, num protesto junto ao edifício onde decorreu a final deste sábado.Nos meses que antecederam a Eurovisão, vários artistas e personalidades apelaram à União Europeia de Radiodifusão (EBU), que organiza o festival, para que vetasse a participação do país devido à guerra em curso na Faixa de Gaza.O Festival Eurovisão da Canção fica também marcado pela expulsão do representante dos Países Baixos, Joost Klein, anunciada horas antes da final deste sábado. De acordo com a EBU, o artista está a ser investigado pela polícia sueca na sequência de uma denúncia feita por uma mulher da equipa de produção após um "incidente" na semifinal do concurso.“A polícia sueca está a investigar uma denúncia feita por uma mulher da equipa de produção devido a um incidente ocorrido após a sua apresentação na semifinal de quinta-feira à noite”, anunciou a European Broadcasting Union (EBU), que organiza a Eurovisão, em comunicado.A emissora holandesa, Avrotros, considerou a expulsão de Joost Klein “desproporcionada”. Em comunicado, a emissora disse estar “chocada” com a decisão da EBU, que “lamenta profundamente”.