"A poesia é até ao fim". Manuel Alegre regressa aos poemas no livro Balada do Corsário dos Sete Mares
O novo livro de Manuel Alegre chega esta terça-feira às livrarias. Depois de ter lançado "Memórias" há menos de dois anos, "Balada do Corsário dos Sete Mares" marca o regresso à poesia, que será para manter "até ao fim".
A obra é centrada no mundo em que vivemos, em temas da atualidade como a Ucrânia ou Gaza, mas também é sobre a poesia em si: "O tema essencial é uma reflexão da poesia sobre a própria poesia", define Manuel Alegre.
"Este é um livro onde onde há uma recolha de poemas", descreve, "andava um pouco dispersos por diversos cadernos, outras que são de produção mais recente". Conversa de Manuel Alegre com o jornalista Miguel Bastos
Apesar dos cargos políticos que foi ocupando, ligados ao PS, Manuel Alegre sublinha que "não vivemos numa torre de marfim" e que o lado de poeta e de político não convivem mal.
"O facto é que eu tenho convivido e tenho continuado a publicar, mesmo agora em que se aproxima a hora do fim", não deixando Manuel Alegre de sublinhar que "a poesia é até ao fim.