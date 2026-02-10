"A poesia é até ao fim". Manuel Alegre regressa aos poemas no livro Balada do Corsário dos Sete Mares

A obra é centrada no mundo em que vivemos, em temas da atualidade como a Ucrânia ou Gaza, mas também é sobre a poesia em si: "O tema essencial é uma reflexão da poesia sobre a própria poesia", define Manuel Alegre.





Conversa de Manuel Alegre com o jornalista Miguel Bastos "Este é um livro onde onde há uma recolha de poemas", descreve, "andava um pouco dispersos por diversos cadernos, outras que são de produção mais recente".





Apesar dos cargos políticos que foi ocupando, ligados ao PS, Manuel Alegre sublinha que "não vivemos numa torre de marfim" e que o lado de poeta e de político não convivem mal.





"O facto é que eu tenho convivido e tenho continuado a publicar, mesmo agora em que se aproxima a hora do fim", não deixando Manuel Alegre de sublinhar que "a poesia é até ao fim.