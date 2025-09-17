A única de sala de exibição comercial de cinema de Beja fechou para remodelação

A sala de cinema encerrou a 01 de agosto, depois de uma ação de fiscalização pela Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC), e a remodelação implica, pelo menos, renovação do piso, de cerca de 200 cadeiras e do sistema de alarme.

Em declarações à Lusa, Mário Barradas, o exibidor que explora aquela sala de cinema, disse que estão a ser pedidos orçamentos para a remodelação, mas não sabe quando reabrirá e se acolherá filmes ou outra atividade.

"As coisas são todas muito caras, uma pessoa fica desanimada e mete as mãos à cabeça", lamentou.

Fonte da IGAC explicou à Lusa que na inspeção periódica foram identificados "aspetos que importa corrigir e melhorar" e que a sala de cinema, de propriedade privada, fica encerrada ao público "até ao efetivo suprimento das deficiências e inconformidades identificadas" e depois de nova vistoria.

Mário Barradas disse que a sala de cinema é propriedade do Hotel Melius, com o qual tem ainda um contrato de exploração cinematográfica para os próximos sete anos.

A agência Lusa pediu esclarecimentos, a 27 de agosto, à administração do Hotel Melius, nomeadamente sobre prazos e tipo de intervenção prevista e quais os planos futuros de exploração do espaço, mas não obteve resposta.

De acordo com o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), que produz informação estatística a partir dos dados de bilheteira e audiência que recebe dos exibidores, no distrito de Beja há apenas uma sala de cinema de exibição regular assegurada por privados, neste caso o Melius Beja.

Em 2024, esta sala de cinema teve apenas 629 espectadores em 47 sessões de cinema e o filme mais visto foi "Mufasa: O Rei Leão", com 263 entradas.

Este ano, com dados do ICA contabilizados até 01 de setembro, o Melius Beja reportou 1.529 espectadores e 170 sessões, com "Um Filme Minecraft" a liderar as preferências dos habitantes da cidade (155 entradas).

"O cinema como está, está morto. Tirando três ou quatro filmes por ano, o `Avatar` e os desenhos animados, de resto não vai ninguém. O cinema português tem meia dúzia de pessoas, mas isso não fatura. O que fatura é o americano e meia dúzia de filmes", disse Mário Barradas.

Tendo em conta os dados do ICA, com o encerramento do Melius Beja, a exibição de cinema na capital de distrito é assegurada apenas pelo Teatro Municipal Pax Julia, de gestão autárquica, e cuja programação inclui também teatro e música.

Em 2024, as 27 sessões de cinema programadas neste cineteatro municipal somaram 1.411 espectadores. Este ano, até agosto, foram 14 sessões com 1.519 espectadores.

Dos 14 concelhos que compõem este distrito do Baixo Alentejo, apenas oito reportaram dados informatizados de bilheteira em 2025 ao ICA - Almodôvar, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Odemira e Ourique -, o que significa que pode ter havido exibição de cinema noutros concelhos, mas sem envio de informação ao Instituto do Cinema e do Audiovisual.

Entre janeiro e agosto deste ano, 12.852 espectadores viram cinema em auditórios e centros culturais de gestão municipal naqueles oito concelhos de Beja.

O distrito de Beja tem um dos mais baixos índices de idas ao cinema do país.

Em 2024, o distrito somou 11.920 espectadores, o que representou um rácio de 0,1 admissões por habitante, e cerca de 30.800 euros de receita de bilheteira.