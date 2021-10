Abdulrazak Gurnah venceu prémio Nobel da literatura

O romancista Abdulrazak Gurnah é o vencedor do Prémio Nobel da Literatura 2021. De acordo com a Academia Sueca, o escritor, natural de Zanzibar, foi distinguido pelo trabalho sobre os efeitos do colonialismo, bem como o destino dos refugiados no fluxo entre culturas e continentes.