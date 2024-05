Abertos concursos bienais para Apoio Sustentado no valor global de 35,6ME

No total são seis concursos que abrangem as áreas do teatro, cruzamento disciplinar, artes de rua e circo, artes visuais, dança, música e ópera e projetos de programação.

Os anúncios da DGArtes, publicados hoje em Diário da República, têm a data de 16 de maio. Os valores foram fixados por despacho da ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, do passado dia 15 de maio.

Nas áreas de teatro e programação, os dois concursos mobilizam 19,32 milhões de euros, perto de dois terços do valor global.

O concurso de teatro dispõe de um total de 10,08 milhões de euros, o montante mais alto, com uma distribuição anual de 5,04 milhões, seguindo-se, em valor, o concurso para projetos de programação, com 9,240 milhões de euros, com 4,62 milhões por cada ano.

As áreas de música e ópera dispõem de um global de 4,92 milhões de euros, com 3,72 milhões para música (1,86 milhões por ano) e 1,2 milhões para ópera (600 mil euros por ano).

O concurso nas áreas cruzamento disciplinar, artes de rua e circo tem reservados 4,44 milhões de euros: 3,6 milhões de euros (1,8 milhões por ano) para cruzamento disciplinar e artes de rua, e 840 mil euros (420 mil por ano) para circo.

As artes visuais, com o montante financeiro global de 3,6 milhões de euros (1,8 milhões por ano) e a dança, com 3,36 milhões de euros (1,68 milhões por ano) completam a série de concursos.

De acordo com a Declaração Anual da DGArtes, publicada no final de março, os concursos de apoio sustentado às artes, na modalidade bienal (2025-2026), dispõem de uma dotação global de 35,6 milhões de euros, o que representou um reforço de cerca de 15 milhões em relação ao ciclo 2023-2024.

Os concursos de apoio sustentado às artes, na modalidade bienal (2023-2024), cujas candidaturas decorreram em 2022, tiveram uma dotação total de 20,5 milhões de euros.