Academia de Amadores de Música em Luta e de Luto

Tem sido um jogo do empurra de várias entidades após três anos de diligências para encontrar um novo local, já que a Academia de Amadores de Música tem que abandonar as instalações na Rua Nova da Trindade, no Chiado até ao final de agosto. A razão prende-se com um aumento de renda que não consegue suportar.

A Academia de Amadores de Música, em Lisboa, está hoje a "menos de 200 dias" de ser despejada das atuais instalações no Chiado e, para já, "não existe nenhuma solução concreta executável" para a localização futura desta Associação Cultural.

Pedro Martins Barata, presidente da Academia esclareceu também que, "ao contrário do que várias pessoas e responsáveis políticos dizem ou fazem passar na perspetiva pública de que já existe uma solução, a verdade é que não existe".



E recusou a ideia de que a Associação "acordou tarde" para o problema, lembrando que "desde 2017" que tem alertado junto de diferentes entidades, do Ministério da Cultura à Câmara de Lisboa, para a necessidade de um novo espaço, e esse alerta foi reforçado nos últimos três anos, através de contactos com "praticamente todas as entidades", incluindo Juntas de Freguesia da capital.

Na busca por novas instalações, há quatro opções possíveis para acolher a Academia em Lisboa, indicou Pedro Martins Barata, considerando que a "mais exequível" é a do edifício municipal da Rua Vítor Cordon, na zona do Chiado.

Esse edifício na Rua Vítor Cordon foi a solução anunciada em novembro de 2024 pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, com a indicação que o imóvel está atualmente ocupado pelos Estúdios Victor Córdon, que pertencem ao Organismo de Produção Artística (OPART), e por um arquivo da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que diz que não foi consultada previamente e que afirma que o problema da AAM "não se resolve despejando a Junta".O presidente da AAM a este propósito defende que o obstáculo que existe à utilização desse espaço se prende com a Junta de Freguesia não viabilizar essa solução.A Academia de Amadores de Música , nasceu em 1884, é uma Associação Cultural sem fins lucrativos, por onde passaram grandes nomes ligados à Cultura, tendo sido galardoada com a Medalha de Mérito Cultural pelo Governo Português.