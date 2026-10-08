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Academia Sueca revela Prémio Nobel da Literatura

Academia Sueca revela Prémio Nobel da Literatura

Esta quinta-feira é dado a conhecer o nome distinguido este ano com o Nobel da Literatura. O anúncio é feito em Estocolmo e as atenções estão viradas para duas escritoras que têm liderado as apostas internacionais: a chinesa Can Xue e a canadiana Anne Carson. Mas há sempre incerteza.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Andreia Martins - RTP

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Têm surgido também entre os favoritos nomes da língua portuguesa, como Lídia Jorge, Salette Tavares, o moçambicano Mia Couto e a brasileira Adélia Prado.

Se tal acontecer, a conquista de um novo Nobel da Literatura para um autor de língua portuguesa seria um feito histórico, 28 anos depois da consagração de José Saramago.

O ano passado o prémio da Academia Sueca foi entregue ao húngaro László Krasznahorkai.
Rita Soares - RTP Antena 1

O vencedor do ano passado tem já três livros publicados em Portugal: Tango de Satanás, Guerra e Guerra e Herscht 07769.

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