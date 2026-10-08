Cultura
Academia Sueca revela Prémio Nobel da Literatura
Esta quinta-feira é dado a conhecer o nome distinguido este ano com o Nobel da Literatura. O anúncio é feito em Estocolmo e as atenções estão viradas para duas escritoras que têm liderado as apostas internacionais: a chinesa Can Xue e a canadiana Anne Carson. Mas há sempre incerteza.
Têm surgido também entre os favoritos nomes da língua portuguesa, como Lídia Jorge, Salette Tavares, o moçambicano Mia Couto e a brasileira Adélia Prado.
Se tal acontecer, a conquista de um novo Nobel da Literatura para um autor de língua portuguesa seria um feito histórico, 28 anos depois da consagração de José Saramago.
O ano passado o prémio da Academia Sueca foi entregue ao húngaro László Krasznahorkai. Rita Soares - RTP Antena 1
O vencedor do ano passado tem já três livros publicados em Portugal: Tango de Satanás, Guerra e Guerra e Herscht 07769.
Se tal acontecer, a conquista de um novo Nobel da Literatura para um autor de língua portuguesa seria um feito histórico, 28 anos depois da consagração de José Saramago.
O ano passado o prémio da Academia Sueca foi entregue ao húngaro László Krasznahorkai. Rita Soares - RTP Antena 1