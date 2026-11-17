"Não estava previsto que a Acampada fosse o grande momento da `rentrée` cultural, mas é. E é a melhor companhia que o Porto/Post/Doc pode ter. São estas pessoas que dão o tempo, o corpo, a vontade de marcar presença e de se sentirem próximas umas das outras, que estão ali a dormir ao relento, que levam porrada da polícia só porque estão lá, que nos representam muito bem", declara Dario Oliveira, em entrevista à Lusa.

O festival, dedicado ao cinema do real e documental, regressa este ano com várias secções dedicadas ao Porto, além dos filmes que povoam as restantes competições, a começar pelo filme de abertura, "A Cidade e os Mapas", de Alexandra Guimarães e Gonçalo Almeida, que venceram uma bolsa do próprio evento, há dois anos, para financiar esta criação.

O que se passa na Praça D. João I, onde um movimento tem desenvolvido uma luta pelo direito à habitação desde 10 de outubro, é "complementar ao que se vai passar dentro do Batalha-Centro de Cinema", centro nevrálgico do festival, e também "uma prova de fogo da vitalidade do próprio cinema do real".

"Sâo olhares de antevisão, prognóstico, por vezes prevenção. (...) Há um dado novo, que é a repressão policial e um governo cobarde", critica o diretor.

Com efeito, o festival assume-se como antifascista e contrário ao "regime de imagens de distração", posicionando-se no lugar de uma lente que usa os direitos humanos para questionar o mundo em que vivemos.

Pela programação do festival não faltam olhares que se cruzam com as acampadas, seja em "A Cidade e os Mapas", onde o protagonista, um condutor de motociclo ao serviço de uma aplicação de entregas, percorre a zona, ou até nos concertos, onde uma banda punk da cidade chamada Bastonada serve como "uma homenagem ao Luís Neves", ministro da Administração Interna, que disse só ter visto um bastão, quando das cargas policiais em simultâneo, em Lisboa e no Porto, com recurso a bastonadas.

Em parceria com o programa municipal Malha.Porto, que celebra os 30 anos da classificação do Centro Histórico do Porto pela UNESCO, o ciclo "Entre Imagens" dá a ver obras de Manoel de Oliveira (sexta-feira, pelas 17:00), por uma memória histórica, e outros filmes como o mais atual "Stop. Salas de ensaio para um materialismo histórico", de Jorge Quintela, apresentado dia 27, para dar a ver outra perspetiva sobre o célebre centro comercial onde ensaiam centenas de bandas.

Pelo meio, há lugar para "Três Pontes sobre o Rio", de Jean Claude Biette (no domingo, pelas 16:45), e também um filme a que Dario Oliveira chama uma "pérola", no caso "O Chico Fininho", de Sério Fernandes (dia 26, pelas 19:15), um dos últimos `mestres` de cinema do Porto.

"São filmes que mostram como o Porto é uma cidade de heróis anónimos e de luta de classes. (...) Isto é uma coleção de filmes que volta a trazer a cidade para o centro das atenções, enquanto protagonista", descreve.

O evento continua, de resto, a programar dias dedicados aos profissionais da cidade e da região Norte, para juntar programadores, produtores e criadores, exibindo trabalhos em curso ou finalizados.

A 13.ª edição do festival Porto/Post/Doc, que decorre sobretudo no Batalha-Centro de Cinema, mas passa também pelo Passos Manuel e por outros espaços da cidade, decorre de quinta-feira a 28 de novembro e este ano apresenta-se ainda em Matosinhos e em Braga.

Além do Batalha e do Passos Manuel, há sessões no Planetário do Porto, no Teatro Municipal de Matosinhos, na Católica, no Canal 180, no Teatro Municipal Rivoli e na Casa dos Crivos (Braga).