Acervo musical de José Duarte está na Universidade de Aveiro

A professora de etno-musicologia Susana Sardo explicou ao repórter Miguel Bastos como foi o início do que acabou por ser o Centro de Estudos de Jazz.São as memórias de um homem que se confundia com o jazz e a divulgação da música de improviso em Portugal. José Duarte faleceu hoje tinha 84 anos.





O funeral realiza-se esta sexta-feira no crematório dos Olivais, por volta das 16 horas. O velório realiza-se a partir das 9h30 da manhã, na Basílica da Estrela.