Acervo pessoal de Vinicius de Moraes ganha `site` para consulta `online`

A partir de 27 de maio, poemas, textos em prosa, letras de música, peças, roteiros, discursos, cartas e notas deste acervo pessoal de Vinicius de Moraes estarão disponíveis para consulta `online` no `site` (acervo.viniciusdemoraes.com.br), organizado pelo grupo VM Cultural.

Os promotores do projeto, que contou com a coordenação e participação de Julia Moraes e Marcus Moraes, respetivamente neta e sobrinho-neto de Vinicius de Moraes, informam que o `site` foi criado para "preservar digitalmente o arquivo, incentivar a pesquisa e democratizar o acesso à obra do poeta, compositor, dramaturgo, jornalista e diplomata `carioca`", como se lê num comunicado hoje divulgado.

São seis mil registos que contemplam mais de 11 mil documentos originais, entre manuscritos e datiloscritos, totalizando mais de 34 mil imagens digitalizadas.

Ao percorrer o acervo, particularidades do processo de criação do poeta brasileiro são reveladas em anotações, correções, trechos refeitos ou cortados.

"Do ponto de vista de quem quer entender os processos literário e criativo, o acervo é muito rico. É um mapa da criação. Não são só acertos, ali estão os erros também. Acredito que isso valorize todos os artistas", avaliou Julia Moraes.

O acervo está dividido em três grandes séries - Correspondência, Produção Intelectual e Documentos Diversos - traduzindo-se, na sua grande maioria, em poemas, textos em prosa, letras de música, peças, roteiros/argumentos, discursos, notas e cartas que revelam amplas trocas intelectuais, ao longo de quase 50 anos.

Os documentos poderão ser consultados por meio de um sistema de busca `online`.

Revisto e atualizado, o inventário completo do acervo estará disponível gratuitamente para `download`, permitindo uma busca `off-line` também.

Entre os destaques do acervo há cartas, cartões e telegramas de destacados nomes da literatura, da música e do cinema do Brasil e do mundo, além de missivas com políticos, familiares, amigos e editores.

A produção intelectual de Vinicius de Moraes é apresentada numa documentação abrangente que ilustra o extenso campo de atividades nas quais ele se dedicou ao longo da vida, como a poesia, textos em prosa, artigos, peças, letras de música, espetáculos, guiões de cinema, discursos, entrevistas e traduções.

Na área musical, são mais de 260 letras. Assim como os poemas, muitas têm mais de uma versão. Destacam-se "Insensatez", "Chega de Saudade", "Canto de Ossanha" (quatro versões), "Canção do Amanhecer" (nove versões), "Por Toda a Minha Vida", "Tarde em Itapoã", "Samba da Bênção" e "A Minha Namorada".

Os responsável pelo projeto também digitalizaram a documentação completa sobre a "Sinfonia da Alvorada", poema sinfónico composto por Vinicius e Tom Jobim, a pedido do ex-presidente brasileiro Juscelino Kubitschek e do arquiteto Oscar Niemeyer, para a inauguração da cidade de Brasília.

O Acervo Digital Vinicius de Moraes tem o patrocínio do Ministério do Turismo e do Itaú, com realização da VM Cultural.