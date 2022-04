Achado "espectacular". Arqueólogos descobrem a maior cidade subterrânea da Turquia

A cidade inclui dormitórios, silos, poços e ruas que ligam os vários compartimentos e neles foram encontrados numerosos objectos arqueológicos datados dos séculos II e III da era de Cristo. Segundo o jornal turco em língua inglesa Daily Sabah , não há ainda estudos científicos que avaliem globalmente o significado deste achado arqueológico, mas a cidade já está sendo designada como Matiate, o velho nome assírio da cidade de Midyat, que se ergue à superfície onde a outra se estendia pelas profundezas da terra, no sul da Turquia, junto da fronteira com a Síria.





O director do museu da capital do distrito, Gani Tarkan, citado também pelo Daily Sabah, explicou: "Matiate foi ininterruptamente utilizada durante 1900 anos. Originariamente foi construída como esconderijo ou como local de refúgio. Calculamos que aqui tenham vivido em baixo da terra entre 60.000 e 70.000 pessoas pelo menos".





As cidades subterrâneas não eram uma raridade na Anatólia e entre elas contavam-se já descobertas anteriores e não menos espectaculares, como o complexo de Derinkuyu, na Capadócia, com uma altura equivalente à de um prédio de oito andares. Mas nenhum desses labirintos de catacumbas atingia a dimensão de Martiate. As escavações vão agora prosseguir e espera-se que revelem uma parte inexplorada da cidade subterrânea.