Adiado mais uma vez festival de música Coachella nos Estados Unidos

Este é o terceiro adiamento consecutivo do evento, desde o início da pandemia. O festival realiza-se todos os anos, durante dois fins de semana em abril, no deserto californiano, em Indio, no estado da Califórnia.

Em 2020, foi inicialmente adiado para outubro, e depois para abril deste ano. A organização ainda não decidiu se vai propor novas datas para a edição de 2021.

O responsável para a Saúde Pública do condado Riverside, Cameron Kaiser, justificou a decisão com "o ressurgimento da covid-19" na zona e no mundo.

O festival, que celebrou o 20.º aniversário em 2019, recebe "centenas de milhares de espetadores de vários países, alguns dos quais atingidos de forma desproporcional pela pandemia da covid-19", explicou.

Kaiser indicou ainda que o festival `irmão`, Stagecoach, que se realiza no mesmo local uma semana depois e é organizado pelo mesmo promotor (Goldenvoice), também foi cancelado, depois do adiamento para outubro passado.

Também na semana passada, o festival de Glastonbury, no Reino Unido, foi cancelado, pelo segundo ano consecutivo, devido à covid-19.

De acordo com um relatório, a economia local da zona do vale de Coachella poderá sofrer perdas no valor de 700 milhões de dólares (mais de 576 mihões de euros) com os sucessivos adiamentos do festival.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.191.865 mortos resultantes de mais de 101 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.886 pessoas dos 698.583 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.