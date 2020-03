Adiados concertos dos Cock Robin e suspensas atividades da Parques de Sintra

Os Cock Robin virão atuar no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 30 de outubro, e no do Porto, no dia seguinte, anunciou a promotora Senhores do Ar, na sequência da recomendação da Direção Geral de Saúde (DGS).

Relativamente aos bilhetes adquiridos, "são válidos para as novas datas" ou, "preferindo a devolução do valor dos ingressos, o espetador pode pedi-lo, no respetivo local de compra, no prazo de 30 dias a contar da data do evento, adiada".

As medidas de prevenção recomendadas pela DGS têm estado a levar a várias decisões idênticas.

A Parques de Sintra -- Monte da Lua (PSML) "decidiu suspender temporariamente todos os eventos culturais e atividades programados", que inclui os Serões Musicais no Palácio da Pena, na serra de Sintra, nos arredores de Lisboa, que começaram na sexta-feira passada.

"Esta é uma decisão de precaução e sentido de responsabilidade, que resulta de um acompanhamento atento da evolução da Covid-19 em Portugal, e obedece ao plano de contingência previamente elaborado e implementado pela PSML", abrangendo "todas as iniciativas em curso ou já divulgadas, sejam em espaços fechados ou ao ar livre".

Além do ciclo Serões Musicais, com concertos agendados para todas as sextas-feiras e sábados de março, fica também suspenso a Celebração do Dia da Música Antiga, previsto para o dia 21 de março, no Palácio Nacional de Queluz, no concelho de Sintra.

Esta medida "não afeta, para já, as visitas diárias aos parques e monumentos sob gestão da PSML", que continuará a acompanhar a situação.

Também em Coimbra, o Museu Nacional de Machado de Castro informou que "foram suspensas todas as atividades programadas para o mês de março".

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Portugal regista 41 casos confirmados de infeção, segundo a DGS.

A DGS comunicou também que em Portugal se atingiu um total de 375 casos suspeitos desde o início da epidemia, 83 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

Face ao aumento de casos, o Governo ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte, até agora a mais afetada.

Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do País, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas.

Os residentes nos concelhos de Felgueiras e Lousada, no distrito do Porto, foram aconselhados a evitar deslocações desnecessárias.