Aeroportos de Washington e Rio de Janeiro recebem exposições de artistas da CPLP

As duas novas exposições "Arte Box", que resultam de uma parceria do Arte Institute com a VisitPortugal e a iniciativa RHI, estarão abertas ao público até ao mês de abril.

A exposição "Arte Box" em Washington, denominada "Liberdade", tem lugar no Aeroporto Internacional Washington Dulles, na capital norte-americana, e surgiu no âmbito da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril em Portugal, "que devolveu a liberdade ao povo português e aos países que, à data, ainda eram colónias portuguesas".

"Pelo que convidámos artistas da CPLP para celebrar o evento e a liberdade em si - um valor tão necessário na época, como hoje", indicou o Arte Institute num comunicado enviado à Lusa.

As obras foram criadas pelos artistas lusófonos Thierry Ferreira, Susa Monteiro, Guilherme Atanásio, Nah Pinheiro, Bruno Miguel, Sandrine Cordeiro, Abraão Vicente, Cinara Saiónára, Maria Barreira e Carolina M Correia, que, através da sua arte, celebram o seu conceito de liberdade, materializando-o das mais variadas formas.

Já a exposição "Arte Box" no Brasil encontra-se no RIOgaleão Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e é denominada de "(ID)entidade".

Jordi Burch, Catarina Neto, Emerson Quinda, Patrícia da Mata, José Varatojo, Elano Passos, Orlando Azevedo, Ana Kemper, Carlos Segá e Martim Meirelles são os artistas da CPLP envolvidos nesta exposição, num diálogo com os territórios de onde são originários.

"Reflete sobre a influência de um território, de um país, na identidade de um povo e vice-versa. Através de diferentes trabalhos, materiais, sensibilidades e perspetivas, mostramos fragmentos de cada uma das culturas que animam esses espaços, essas terras, unidas pelo passado e uma mesma língua", lê-se no comunicado.

Alem destas duas exposições, ao longo do ano serão ainda exibidas mais duas - "Sonho e Utopia" e "Uma língua que nos une" -, que irão rodar pelos dois aeroportos de forma a assinalar os 50 anos do 25 de abril.

"Ao promover a arte em ambientes e espaços não tradicionais, estas exposições, realizadas em diferentes locais de cada aeroporto, abrem portas para artistas e sua arte, dando também a possibilidade a pessoas de todo o mundo de conhecerem a cultura de cada país", explicou o Arte Institute.

Fundado em 2011, o Arte Institute é uma organização pioneira, independente e sem fins lucrativos, sediada em Nova Iorque, que dinamiza a produção e difusão de artistas e projetos de arte contemporânea portuguesa e de países da lusofonia, através de eventos que produz em todos os continentes. Em quase 13 anos já promoveu mais de 1.000 artistas e esteve presente em 38 países e 118 cidades.