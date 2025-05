Afreximbank lança Fundo de Cinema Africano no valor de 881 milhões de euros

Segundo a nota de imprensa do Afreximbank, este fundo vai desempenhar "um papel fundamental na promoção da produção e distribuição global de filmes e séries televisivas de elevada qualidade, ampliando ainda mais a influência cultural de África em todo o mundo".

O Afreximbank explicou que este fundo será aplicado através "do seu braço de investimento de impacto no desenvolvimento, o Fundo para o Desenvolvimento das Exportações em África (FEDA)", que se compromete a gerir o lançamento do fundo "como parte do seu Programa Nexus África Criativa (CANEX)".

A entidade explicou ainda que esta iniciativa surgiu no seguimento do compromisso assumido pelo grupo Afreximbank no CANEX Weekend (CANEX WKND 2024) em Argel, na Argélia, em outubro de 2024, onde o banco anunciou planos para lançar um fundo cinematográfico de capital privado através do FEDA para apoiar a produção e distribuição de filmes em toda a África e capacitar os cineastas africanos para criarem conteúdos apelativos a nível mundial.

De acordo com o Instituto de Estatística da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), citado no comunicado, a indústria cinematográfica e audiovisual africana gera cerca de cinco mil milhões de dólares (cerca de 4,4 mil milhões de euros) em receitas anuais e emprega mais de cinco milhões de pessoas em todo o continente.

No entanto, a indústria cinematográfica africana há muito que enfrenta desafios, incluindo o acesso limitado a instalações e equipamentos de produção, a escassez de recursos avançados de pós-produção e a falta de infraestruturas de exibição suficientes, lamentou o banco.

"As intervenções do Afreximbank através do FEDA procuram resolver algumas destas questões", salientou.

Para o presidente do Afreximbank, Benedict Oramah, a criação deste fundo é oportuna e vai ajudar a acelerar o crescimento do setor criativo africano, "que tem assistido a um rápido crescimento, mas continua a enfrentar desafios significativos, incluindo o financiamento, a expansão e o acesso aos mercados globais".

Por sua vez, esta iniciativa quer "celebrar e ampliar uma gama diversificada de vozes e experiências africanas, catalisando assim a indústria criativa e libertando o potencial da indústria criativa para impulsionar o crescimento económico em toda a África", acrescentou Oramah.

Também a atriz Viola Davis, co-fundadora da JVL Media LLC e vencedora dos quatro principais prémios de entretenimento, EGOT (Emmy - televisão, Grammy - música, Oscar - cinema, Tony - teatro), saudou a iniciativa.

"As histórias africanas são profundamente humanas e universalmente poderosas. Este fundo é um convite ao mundo para ver África através da lente dos seus próprios criadores - ousada, sem filtros e rica em verdade. Orgulho-me de fazer parte deste importante passo em direção a uma indústria cinematográfica global mais inclusiva", declarou Davis.