África do Sul devolve restos mortais e estátua de grande simbolismo ao Zimbabué

Esta restituição faz parte de um movimento global para repatriar artefactos saqueados de países africanos durante o período colonial, e reclamados nos últimos anos, pelo seu valor histórico e artístico.

Na cerimónia de entrega realizada num museu da Cidade do Cabo, com a presença de autoridades de ambos os países, foram alinhados oito caixões cobertos com a bandeira do Zimbabué, com os restos mortais que tinham sido levados há mais de 100 anos, durante a era colonial. Pouco mais se sabe, exceto que foram exumados de forma pouco ética, e que uma vez de regresso ao Zimbabué, serão estudados e depois devolvidos "ao seu lugar de origem", disse o Reverendo Paul Damasane, representante do Governo zimbabueano.

Quanto à estátua de pedra-sabão de um pássaro do Zimbabué, em formato de águia, trata-se da primeira de várias obras saqueadas das ruínas de pedra da antiga cidade do Grande Zimbabué, construídas entre os séculos XI e XIII.

Um explorador britânico retirou-a do seu pedestal no final do século XIX e vendeu-a ao magnata britânico Cecil John Rhodes, primeiro-ministro da Colónia do Cabo de 1890 a 1896. A estátua encontrava-se no antigo quarto do imperialista britânico, cuja casa na Cidade do Cabo foi convertida em museu.

"Quase 140 anos depois de a primeira ter sido levada e vendida a Cecil John Rhodes, esta mesma estátua (...) está finalmente a iniciar a sua viagem de regresso a casa", afirmou o Ministério da Cultura da África do Sul.

As outras, que se encontravam na África do Sul, foram devolvidas um ano depois de a antiga colónia britânica ter conquistado a independência em 1980. As estatuetas têm aproximadamente 33 centímetros de altura e a maioria estava empoleirada no topo de colunas de pedra com um metro de altura. Estas aves são o emblema nacional do Zimbabué e aparecem nas notas, moedas e bandeira do país.