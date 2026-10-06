Álbum coletivo português "Stella" aborda condições de refugiados e lutas contra ditaduras

"Stella" é uma iniciativa do coletivo português Grémio, com selo da Tradisom, e pode ser descrita como um álbum que conjuga música, registos sonoros e palavra dita, com composições interpretadas por músicos do Porto.

A ideia do álbum partiu do jornalista e ilustrador Pedro Sousa Pereira, depois de ter conhecido a história da existência, no Porto, de um exemplar da guitarra elétrica Stella, fabricada na antiga União Soviética.

A história da guitarra, que terá sido vendida, traficada e reconstruída, serviu "para abordar questões como a luta contra os totalitarismos, as ditaduras, as intolerâncias, as guerras e, sobretudo, as condições dramáticas em que vivem milhões de pessoas refugiadas ou deslocadas", contou o jornalista à agência Lusa.

Para a gravação do álbum, Pedro Sousa Pereira congregou vários músicos do Porto que já tinham trabalhado juntos num projeto musical anterior, "Louisville", de 2022, nomeadamente Guilherme Lucas, Amândio Barbosa, Rui Sousa, João Nieto (The Crystal Cabinet) e Luís Vaz Patto (O Imundo Decoro).

"A vantagem da amizade, que é algo que não se explica facilmente, é que as pessoas, conhecendo-se bem, entendem-se facilmente. Além do mais são excelentes músicos, extraordinariamente criativos e não ficaram perdidos no tempo", afirmou Pedro Sousa Pereira.

"Stella" conta ainda com a participação do inglês Rick Blackman, músico dos Cavendish Set, e também da norte-americana Danielle di Picciotto e do alemão Alexander Hacke (ex-Einsturzende Neubauten).

Estes dois músicos, que formam o projeto de música experimental hackedepicciotto, atuaram no Porto no final de 2025, e de passagem gravaram para o tema "Interstellar", que abre o álbum "Stella".

Os temas originais de "Stella" contam com registos sonoros de um arquivo pessoal de Pedro Sousa Pereira, como por exemplo, excertos de uma entrevista ao antigo presidente sul-africano Nelson Mandela, a crianças durante a guerra civil de Angola e ao escritor norte-americano de origem vietnamita Viet Thanh Nguyen, refugiado de guerra.

"Trabalhei muitos anos na rádio e na televisão e mantenho o hábito de gravar tudo o que considero interessante e mantenho o arquivo sonoro em ordem desde os anos 1980", lembrou Pedro Sousa Pereira.

Para o jornalista, a guitarra elétrica Stella é só um objeto simbólico que serviu de mote para falar de "pessoas que são vítimas de desmandos políticos como os que se passam por todo o mundo".

O álbum "Stella" vai ser apresentado na sexta-feira na Jazzmessengers, em Lisboa, a 07 de novembro no La Botería, em Madrid, e no dia 14 de novembro na Sociedade Recreativa Artística Farense, em Faro.