Álbum de projeto que junta Sam The Kid e Beware Jack é editado na 2.ª feira

"Sensivelmente oito meses depois da compilação `Mechelas` ter visto a luz do dia, o menino prodígio de Chelas [Sam The Kid] volta às edições discográficas desta feita com o `rapper` de Odivelas, Beware Jack num projeto inédito que se intitula Classe Crua", refere a promotora MediaSounds num comunicado hoje divulgado.

O álbum, que nasce de um convite feito por Sam The Kid a Beware Jack, "já vinha a ser cozinhado há uns anos".

A data para editar o álbum de estreia, homónimo, do projeto Classe Crua, segunda-feira, 10 de junho (Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas), "pretende assinalar a língua portuguesa que os dois privilegiam para a escrita das suas canções, bem como homenagear a palavra, arma que assume o papel principal na expressão das emoções, inquietações e dúvidas destes dois músicos".

O álbum, composto por 16 temas, conta com onze convidados: DJ Madruga, Amaura, Chullage, Silab, Phoenix RDC, João Gomes, Francisco Rebelo, Carlos Afonso (conhecido como Bondage), Here`s Johnny, o brasileiro MC Rapadura e o radialista José Mariño, responsável pelo primeiro programa de rádio dedicado ao hip-hop, Repto, que passava na Antena3.

Beware Jack, que começou por ser MC Jordan e, anos mais tarde, Jack Da Ripper, "é já um longo histórico naquela que é a `new school` [nova escola, em português] do rap tuga". O `rapper` conta com quatro álbuns no currículo, tendo o mais recente, "O Processo", sido editado em 2016.

Sam The Kid (Samuel Mira) é um dos mais respeitados `rappers` e produtores portugueses. Autor de álbuns como "Pratica (mente)" e "Sobre (tudo)", está ligado a vários projetos, entre os quais Orelha Negra, e à plataforma TV Chelas, através da qual editou no ano passado a coletânea "Mechelas", que será apresentada ao vivo em julho no festival Summer Fest, na Ericeira.

Em outubro do ano passado, Sam The Kid divulgou o primeiro tema que gravou sozinho nos últimos dez anos: "Sendo Assim".