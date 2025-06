Alcântara e Bairro Alto vencem edição das Marchas Populares de Lisboa de 2025

Em terceiro lugar ficou a Marcha da Bica, vencedor da edição de 2023.

Outros 17 grupos estiveram este ano no concurso: Alfama (4.º), Madragoa (5.º), Marvila (6.º), São Vicente (7.º), Alto do Pina (8.º), Mouraria (9.º), Penha de França (10.º), Bela Flor-Campolide (11.º), Carnide (12.º), Bairro da Boavista e (13.º ex aequo), Benfica (15.º), Olivais (16.º), Beato (17.º), Graça (18.º), Lumiar (19.º) e São Domingos de Benfica (20.º).

Em 2024, Alcântara tinha sido a marcha vencedora.

Segundo a informação da EGEAC, São Vicente e Alcântara ganharam nas categorias de Melhor Coreografia e Melhor Cenografia, respetivamente. O Melhor Figurino foi também atribuído às duas marchas.

A distinção da Melhor Letra foi para Alcântara, marcha que partilhou o prémio deMelhor Musicalidade com Bairro Alto, Bica e Marvila.

Na categoria de Melhor Composição Original, a vencedora foi a Bica, com "Meia porta, porta e meia".

O Melhor Desfile na Avenida foi para as marchas do Bairro Alto, Bica e Madragoa.

O grupo da região semiautónoma chinesa Macau Street Dance, com a Dança da Lanterna do Peixe Dourado, abriu a edição de 2025 do desfile na Avenida da Liberdade.

Seguiram-se a Marcha Infantil das Escolas de Lisboa e as três marchas extraconcurso: "A Voz do Operário", Mercados e Santa Casa.

O Alma de Lisboa foi o tema central da edição deste ano da Grande Marcha de Lisboa, com letra e música de Gimba, interpretado por todos os grupos participantes (além das músicas próprias).

O evento juntou este ano mais de 1.800 participantes.