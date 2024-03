Aldeia da Guarda mantém tradição de entoar cânticos pelas almas na Quaresma

"Um grupo de homens e mulheres sai à rua, de negro, à luz da candeia e em alta noite, para recordar os vivos da sua condição de mortais e levá-los a rezar pelas almas que já partiram", descreveu Liliana Brás, presidente da Junta de Freguesia da Faia.

É o ritual da Encomendação das Almas, um louvor através de orações e cânticos por aqueles que já partiram.

O encontro do grupo da Encomendação das Almas repete-se às sextas-feiras durante a Quaresma. Reúnem-se por volta das 21.00 e procuram os lugares mais altos da aldeia como o Campanário da Igreja, o Lagar Velho e o Cimo do Povo e entoam cânticos.

"A ideia é a de que quando eles estão a encomendar as almas a voz se propague pela aldeia, para que as pessoas possam ouvir", salientou a autarca.

Os vinte elementos do grupo vestem-se de preto e cantam num tom solene e triste, apontou Liliana Brás.

O ritual de Encomendar as Almas ainda se repete em várias localidades da região, mas na Faia tem a particularidade de incluir uma oração cantada a dois coros, representando o bem e o mal.

O grupo canta "As doze palavras ditas e retornadas", uma tradição que chegou à freguesia por influência judaica através do convívio com uma comunidade criptojudaica que viveu naquela zona do Vale do Mondego.

Liliana Brás realçou que do estudo que fez sobre esta tradição constatou que só na Faia é que estas palavras são cantadas.

"Musicado, só encontrei o nosso. Recitado há mais, mas cantado não", destacou.

A tradição esteve interrompida durante algum tempo, mas foi recuperada na sequência de um projeto dinamizado há uns anos pela Câmara Municipal da Guarda.

A presidente da Junta sublinhou que atualmente é um ritual mais cultural do que religioso.

"É uma forma de expressão cultural, social e emocional que une as pessoas em torno de uma mesma identidade, fortalecendo a conexão com as suas tradições e os seus valores", evidenciou.

A pessoa mais nova do grupo de Encomendação das Almas tem 33 anos e a pessoa mais idosa tem 86 anos.

O grupo de Encomendação das Almas da Faia participa no dia 23 no Encontro de Encomendação das Almas a realizar em Pêra do Moço, no concelho da Guarda, na programação da Semana Santa -- Cultura e Fé, evento organizado pela Câmara Municipal da Guarda.

Esta iniciativa conta ainda com a participação dos grupos da Sequeira, Quinta de Gonçalo Martins, Maçainhas, Famalicão da Serra, Grupo de Cantares "A Mensagem" de S. Miguel, Marmeleiro e Castanheira.