Aldeias do Xisto vão acolher residências artísticas e `workshops`

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, as Aldeias do Xisto especificaram que estas ações se enquadram no projeto "Entre Serras", que visa reforçar o papel daquele território enquanto laboratório vivo e aberto à experimentação.

"A ligação à natureza e às comunidades, o questionamento da paisagem e as linhas de interceção entre arte e ruralidade continuam a ser os vetores que norteiam a estratégia de acolhimento artístico no território".

A candidatura deste projeto junta parceiros de Portugal, Espanha e França sob o tema global "habitar e mover-se em territórios de montanha".

"A proposta do projeto `Entre Serras` alicerça-se na experimentação artística `in situ` para onde convergem a teoria, a história e práticas sensíveis. Na encruzilhada entre a vida social, económica, política, ecológica e cultural, a experiência do meio e do local é encarada na sua interação, mental e física, como arte ecológica".

"O projeto questiona a necessária reabilitação do mundo sensível e a separação desastrosa entre Natureza e Cultura a que assistimos durante os últimos séculos", referiram as Aldeias do Xisto.

Como vê o território quem nele habita ou transita, a mobilidade dos agentes, artistas e atores humanos e não humanos, bem como as dinâmicas institucionais, fazem parte do projeto que, segundo a rede das Aldeias do Xisto, pode ser visto como um inquérito ao território, por analisar a complexidade da paisagem na sua sinergia com realidades ecológicas.

"O projeto inclui caminhadas que juntarão artistas e cientistas, residentes locais e forasteiros, ações ambulantes e colaborativas".

Segundo o referido, também contará com residências artísticas, conceção de um dispositivo de arquivo e visualização, debates e exposições.

Terá como metodologia de base o trabalho em rede, a pesquisa e a cocriação efetiva entre entidades.

Tendo como entidade líder o Museu da Paisagem/Instituto Politécnico de Lisboa, além das Aldeias do Xisto, são ainda parceiros a Câmara Municipal de Castelo Branco/Fábrica da Criatividade e o Geopark Estrela. Os parceiros franceses são o Município de Digne-les-Bains nos Alpes de Haute Provence (AMBULO: CAIRN - Centro de Arte Informal de Pesquisa sobre Natureza + Maison Alexandra David-Neel + Musée Gassendi) e a École Supérieure d`Art d`Aix-en-Provence. Os parceiros espanhóis são o Museo Vostell Malpartida e o Ayuntamento de Malpartida de Cáceres (Centro de Vias Pecuárias).

A Rede das Aldeias do Xisto é um projeto de desenvolvimento sustentável, de âmbito regional, que tem sede na Barroca, concelho do Fundão, e que integra 27 localidades da região Centro, além da parceria com 20 municípios e com mais de 100 operadores privados.