Alex, o rapaz que sonhou ser eleito Miss França. A nova comédia de Rúben Alves

Não há impossíveis. Que o diga a personagem principal do filme "Miss", que estreia hoje nos cinemas portugueses. Desde pequeno, que Alex sempre sonhou um dia ser eleito Miss França. Aos 24 anos, decidiu esconder a masculinidade e participar no concurso. É uma comédia, do mesmo realizador da Gaiola Dourada, o luso-francês Rúben Alves.