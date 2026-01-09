Alma dos Livros lança nova coleção dedicada aos clássicos da literatura mundial

"O novo projeto editorial, dedicado aos clássicos da literatura mundial, pretende revisitar histórias eternas e apresentá-las a novas gerações de leitores, sem esquecer aqueles que as desejam redescobrir", indica a editora, em comunicado.

Um ano após o lançamento da coleção Alma Literária, dedicada à ficção contemporânea, a editora portuguesa inicia agora um novo projeto editorial centrado em textos fundamentais da literatura universal, que regressam às livrarias com uma "nova imagem, mais ajustada às dinâmicas e exigências do mercado atual".

O primeiro título da coleção é "O primeiro amor", de Ivan Turguéniev, uma narrativa sobre memória, juventude e sentimento, que chega às livrarias a 21 de janeiro.

Segue-se, no dia 11 de março, a publicação de "De quanta terra precisa o Homem", de Lev Tolstoi, um texto breve que "continua a interpelar o leitor contemporâneo sobre ambição, moral e humanidade".

A 08 de abril, a coleção cresce com "Gente Pobre", o romance de estreia de Fiódor Dostoiévski, que se mantém atual na sua reflexão sobre desigualdade, dignidade e empatia.

Segundo o editor da Alma dos Livros, Ricardo Antunes, esta nova coleção reafirma a missão da editora, que ao longo de quase uma década tem procurado "oferecer livros para todas as idades e de todos os géneros literários".

"Os clássicos são essenciais nesse percurso, porque continuam a falar connosco, independentemente do tempo em que vivemos", acrescentou.

A editora sublinha que a coleção nasce da convicção de que muitas destas obras, escritas há mais de um século, permanecem profundamente atuais não apenas pelos temas e emoções que abordam, mas também pelas questões que continuam a colocar ao leitor contemporâneo.