Almeida inaugura memorial de homenagem a Eduardo Lourenço na segunda-feira

A inauguração do memorial de homenagem a Eduardo Lourenço está marcada para as 17:30, para o largo da vila de Almeida que tem o nome do filósofo e ensaísta (1923-2020), que era natural da aldeia de São Pedro do Rio Seco, naquele concelho.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Almeida, António José Machado, o elemento escultórico vai ser colocado numa praça situada junto do edifício do Tribunal, que em 2021 passou a designar-se "Largo Eduardo Lourenço".

O memorial era para ser inaugurado em 2021, mas não foi possível devido a "motivos de ordem climática", explicou.

A homenagem é promovida pela Câmara Municipal de Almeida, pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Galeria Ratton (Lisboa).

O elemento escultório foi projetado pelo arquiteto Tiago Montepegado (Galeria Ratton) e é composto por "uma lâmina vertical totalmente revestida a azulejo da autoria da pintora Graça Morais".

"São painéis de azulejos com a essência do pensamento e da obra de Eduardo Lourenço e uma reconstituição [da figura] do próprio Eduardo Lourenço", explicou hoje António José Machado à agência Lusa.

De acordo com as entidades envolvidas na homenagem a Eduardo Lourenço, o memorial "contou com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e a participação de Guilherme d`Oliveira Martins, que selecionou um conjunto de citações de Eduardo Lourenço que foram integradas na Intervenção Artística Azulejar da pintora Graça Morais".

O investimento global de cerca de 40 mil euros foi suportado pelo município de Almeida, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, indicou o autarca.

A cerimónia conta com intervenções de António José Machado (presidente da Câmara Municipal de Almeida), Guilherme d`Oliveira Martins (Fundação Calouste Gulbenkian), Ana Maria Viegas e Tiago Montepegado (Galeria Ratton), Jorge Maximino (Caravana Literária Eduardo Lourenço) e da pintora Graça Morais.

O programa também inclui um momento musical com Carlos Pedro e um brinde a Eduardo Lourenço.

O Agrupamento de Escolas de Almeida associou-se ao evento e promove duas iniciativas para a comunidade escolar.

Os alunos do 10.º ano participam, às 14:00, na iniciativa "Ler Poesia com Eduardo Lourenço" (encontro e leitura de poesia com Jorge Augusto Maximino) e os alunos do 1.° ciclo do ensino básico, às 15:30, assistem à atividade "Hora do conto", com Carlos Nuno Granja, em Vilar Formoso.

O ensaísta Eduardo Lourenço, falecido no dia 01 de dezembro de 2020, com 97 anos, era natural de São Pedro do Rio Seco, no concelho de Almeida, distrito da Guarda, onde nasceu em 23 de maio de 1923.