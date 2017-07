Alt-J regressam a Portugal a 6 de janeiro para concerto na Meo Arena

Lusa 19 Jul, 2017, 13:54 / atualizado em 19 Jul, 2017, 13:54 | Cultura

O concerto, marcado para 06 de janeiro, servirá "para apresentar aos fãs o terceiro registo de originais, `RELAXER`", editado em junho. Alguns dos temas do novo álbum foram apresentados no dia 06 de julho, no Nos Alive, em Oeiras, onde já tinham atuado em 2013 e 2015.

Os Alt-J editaram o disco de estreia, "An Awesome Wave" em maio de 2012. No mesmo ano estrearam-se ao vivo em Portugal no verão no festival Milhões de Festa, em Barcelos, passando no inverno do mesmo ano pelo Mexefest, em Lisboa.

Os bilhetes para o concerto no Meo Arena estarão à venda a partir de sexta-feira.