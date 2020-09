Alterações climáticas ameaçam património histórico africano

As regiões costeiras do Continente Africano ficarão inundadas e os caudais dos rios vão transbordar cada vez mais, alterando os modos tradicionias de subsistência das populações.

Os episódios extremos e atípicos do clima acentuam a severidade do impacto na arte rupestre e edificações construídas de tijolos de barro, como a mesquita em Djenné no Mali.A imprevisibilidade das chuvas ameaça a composição dessa lama e, por sua vez, a sustentabilidade e a renovação das construções feitas de adobe. Se os gestos da comunidade forem alterados por necessidade de sobrevivência, a memória coletiva perder-se-á, perante os desafios do clima.

Os académicos pretendem colocar na agenda das políticas globais o debate dos efeitos destrutivos nos bens históricos, essenciais para o repositório de memória e reforço da identidade.





Este estudo identifica uma variada tipologia de lugares ameaçados pelo recuo da linha costeira que vão das zonas do litoral aos deltas dos rios do Continente Africano.