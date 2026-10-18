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Amadora BD celebra Dia Nacional da Banda Desenhada
Por estes dias a cidade da Amadora transforma-se na capital da Banda Desenhada. O concurso de internacional de Cosplay e 14 exposições diferentes fazem parte da programação da edição 37 do Amadora BD.
O Festival Internacional de Banda Desenhada celebra as datas redondas de vários heróis da banda desenhada, os 80 anos Lucky Luke, os 80 anos de Blake e Mortimer, os 65 anos do Quarteto Fantástico e os 25 anos do Menino Triste.
A 37.ª edição do Amadora BD realiza-se de 15 a 25 de outubro este ano, o festival inclui a celebração do dia da Banda Desenhada que se assinala dia 18 de outubro.