Cultura
Amadora BD. Começou o festival de Banda desenhada
Começa esta quinta-feira o Festival Internacional de Banda Desenhada, o Amadora BD. A edição deste ano assinala o aniversário de várias personagens, como os 75 anos do Snoopy e os 65 dos heróis da Liga da Justiça.
Os "super-heróis" dão as boas-vindas aos visitantes do Amadora BD, onde podem ver e integir com algumas das personagens mais icónicas da banda desenhada, como o Batman ou a Mulhar Maravilha.
O Festival Internacional de Banda Desenhada decorre até dia 2 de novembro e é de entrada livre.A abertura da edição deste ano coincide com o lançamento de "Astérix na Lusitânia", álbum que privilegia Portugal.