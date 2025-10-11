Amália volta a ouvir-se em Nova Iorque

Décadas depois do sucesso de Amália Rodrigues na Broadway, vão ouvir-se as mesmas canções populares e o cancioneiro norte-americano que Amália cantou e gravou.





Com a estreia absoluta da Orquestra Sinfónica Portuguesa nos EUA, cantam os fadistas Cristina Branco, Raquel Tavares e Ricardo Ribeiro.





O concerto único em Nova Iorque, encerra as comemorações dos 40 anos da FLAD - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento.



