Amália volta a ouvir-se em Nova Iorque

por Mário Galego

Montagem: RTP | Fotos: Antena 1 + Ilustração Égide - Associação Portuguesa das Artes

Três fadistas e uma orquestra portugueses actuam sábado à noite na mítica sala de espectáculos Carnegie Hall, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.

VER MAIS
Décadas depois do sucesso de Amália Rodrigues na Broadway, vão ouvir-se as mesmas canções populares e o cancioneiro norte-americano que Amália cantou e gravou

Com a estreia absoluta da Orquestra Sinfónica Portuguesa nos EUA, cantam os fadistas Cristina Branco, Raquel Tavares e Ricardo Ribeiro.

O concerto único em Nova Iorque, encerra as comemorações dos 40 anos da FLAD - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento.

PUB
PUB