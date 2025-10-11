Cultura
Amália volta a ouvir-se em Nova Iorque
Montagem: RTP | Fotos: Antena 1 + Ilustração Égide - Associação Portuguesa das Artes
Três fadistas e uma orquestra portugueses actuam sábado à noite na mítica sala de espectáculos Carnegie Hall, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.
Décadas depois do sucesso de Amália Rodrigues na Broadway, vão ouvir-se as mesmas canções populares e o cancioneiro norte-americano que Amália cantou e gravou.
Com a estreia absoluta da Orquestra Sinfónica Portuguesa nos EUA, cantam os fadistas Cristina Branco, Raquel Tavares e Ricardo Ribeiro.
O concerto único em Nova Iorque, encerra as comemorações dos 40 anos da FLAD - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento.