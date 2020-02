Amazon e RTVE convertem viagem de Magalhães e Elcano em série

A série sobre a viagem iniciada e comandada pelo português Fernão de Magalhães e terminada pelo espanhol João Sebastião Elcano terá quatro episódios de uma hora. O preço será de cinco milhões de euros para cada um dos quatro capítulos, sendo que o total da temporada custará 20 milhões de euros. Até agora, este é o maior orçamento conhecido em Espanha.Na apresentação oficial deste projeto, o produtor Miguel Menéndez de Zubillaga esclareceu que os episódios vão ser gravados por um elenco de “primeira linha internacional”, ainda em negociação, e que a sua rodagem será em espanhol.

Está previsto que as filmagens se iniciem no final de 2020 nos Estúdios Pinewood, na República Dominicana. A sua conclusão será ao longo de 2021 em Espanha, em localizações no País Basco e nas Ilhas Canárias.





Este projeto faz parte da celebração do quinto centenário da primeira circum-navegação do globo e vem sendo financiado pela Coroa espanhola.





A primeira viagem à volta do Mundo, a bordo da nau Victoria, teve início a 20 de setembro de 1519 em Sanlúcar de Barrameda, no sul de Espanha, e acabou a 6 de Setembro de 1522, no mesmo local.Fernão de Magalhães, que projetou a viagem por Espanha, não terminou a expedição, uma vez que morreu numa batalha nas Filipinas, em 1521. Assim sendo, a viagem foi concluída pelo basco João Sebastião Elcano.