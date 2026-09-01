AMN regista 22 mortos em quatro meses de época balnear

Em comunicado, a AMN referiu que dos quatro casos envolvendo vítimas mortais registados no mês de agosto, três têm "causa em doença súbita".

Sobre as 22 mortes durante a época balnear, entre 01 de maio e 31 de agosto, 12 ocorreram por afogamento, três em praias marítimas vigiadas, cinco em praias marítimas não vigiadas, duas em praias marítimas fora da época balnear, não vigiadas à data do acidente e duas em zonas marítimas não vigiadas.

Por doença súbita ocorreram nove mortes, quatro em praias marítimas vigiadas, três em outras zonas marítimas não vigiadas e duas em praias marítimas fora da época balnear, não vigiadas à data do acidente, apontou a AMN, que regista ainda uma morte por origem desconhecida que ocorreu numa praia marítima vigiada.

"Há ainda a registar um banhista desaparecido, cuja ocorrência teve lugar no dia 28 de agosto, na Praia da Ursa", concelho de Sintra, distrito de Lisboa, referiu ainda a AMN.

As mortes, em praias marítimas vigiadas, registaram-se por afogamento nas praias do Peneco e de São Rafael (Portimão), e do Ourigo (Douro), por doença súbita na praia da Califórnia (Sesimbra), das Pedrinhas (Esposende), da Figueirinha (Setúbal) e do Tarquínio (Costa da Caparica), e por causa desconhecida na praia da Conceição (Cascais).

Segundo a AMN, os acidentes mortais em praias marítimas não vigiadas ocorreram na Lagoa de Albufeira Interior (Setúbal), um por doença súbita e outro por afogamento, em praia fluvial ou lacustre, dois em Azenhas do Guadiana (Mértola), em praia fluvial ou lacustre, na Ilha Morraceira de Lanhelas (Caminha), Praia de Porto Dinheiro (Peniche), e nas praias do Cabeço (Vila Real de Santo António) e de São Torpes Sul (Sines), estas por doença súbita.

Fora da época balnear, em praias marítimas não vigiadas à data do acidente, registaram-se mortes nas praias do Molhe Leste (Peniche) e do Ourigo (Douro), por doença súbita, e nas praias do Dragão Vermelho (Almada), e de Bitetos (Douro), por afogamento.

A AMN registou ainda dois afogamentos em zonas marítimas não vigiadas no rio Douro.