Ana Maria Gonçalves torna-se a primeira mulher negra eleita para a Academia Brasileira de Letras

Com 55 anos, Ana Maria Gonçalves é também a mais jovem do atual quadro de imortais.

"Eleita nesta quinta-feira, 10 de julho, com 30 votos de um total de 31 possíveis, Ana Maria ocupará a cadeira 33, vaga desde o falecimento de Evanildo Bechara (1928--2025)", lê-se no comunicado da Academia Brasileira de Letras.

Na mesma nota, a conceituada instituição brasileira, frisou que a escritora, roteirista e dramaturga, "é autora do aclamado romance `Um defeito de cor`, que venceu o Prémio `Casa de las Américas` (2007)", tendo sido "eleito como melhor livro de literatura brasileira do século XXI por júri da Folha de S.Paulo".

"Com sólida atuação no Brasil e no exterior, foi escritora residente em instituições como Tulane, Stanford e Middlebury, nos EUA", lê-se na mesma nota

A autora, destacou a instituição, tem-se destacado "pela difusão de debates sobre literatura e questões raciais, além de atuar como professora de escrita criativa e curadora de projetos culturais".